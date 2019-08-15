Москва, , 15:16 — REGNUM

В России в аптеках и медучреждениях введут свои отдельные правила по охране труда, которые будут отличаться от общих. Новые правила начал разрабатывать Минтруд РФ, сообщает «Медвестник».

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Отмечается, что работы в медицинских учреждениях и аптеках связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.

Поэтому начата разработка нормативного правового акта по охране труда в сфере медицины с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 43% граждан РФ считают, что для улучшения качества медицинских услуг необходимо платить заработную плату врачу, исходя из качества его работы.

Развитие сюжета: Граждане РФ предлагают платить врачу, исходя из качества его работы