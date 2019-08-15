Волгоград, , 15:16 — REGNUM

Обращения жителей Волгоградской области по вопросу завышенного тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО, а также завышенного норматива накопления ТКО направлены в центральный аппарат Антимонопольной службы. Именно там проведут проверку обоснованности установленного тарифа. Об этом было заявлено 15 августа на пресс-конференции регионального УФАС.

Волгоградские антимонопольщики передали обращения в Москву, поскольку контроль за соблюдением законодательства в сфере тарифов относится к полномочиям ФАС России. Вопрос правомерности утверждённых нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов направили в Минприроды РФ. С начала 2019 года в адрес Волгоградского УФАС поступило около 30 обращений граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Управление отходами — Волгоград» возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции — компания своевременно не провела торги на услуги по транспортированию ТКО.

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