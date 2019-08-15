Москва, , 15:25 — REGNUM

Государство не стремится обелять зарплаты или вводить дополнительную социальную поддержку граждан, поэтому работающие люди понимают, что уровень их заработка зависит от них самих, и рассчитывают только на себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM15 августа заявил руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Граждане РФ до 30 лет считают, тчо их справедливый заработок должен достигать 56,2 тыс. рублей, а граждане 40—50 лет сочли, что справедливый уровень их зарплаты должен достигать 67,2 тыс. рублей. Такие даннные содержатся в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни», которое прошло летом 2019 года в 37 городах РФ.

«Государство за последнее десятилетии растеряло интерес к социальной поддержке граждан и давно нам дает понять, что не хочет усиливать социальные функции. Если у нас пенсии (хорошо, что еще выплачивают!) не дотягивают прожиточного минимума, то почему государство должно заботиться о здоровых работающих гражданах, тем более, молодых специалистах», — заявил Лобода.

По его словам, граждане сегодня не рассчитывают на государство или какую-либо поддержку, а стремятся обеспечить себя самостоятельно.

«В РФ уровень серых зарплат составляет порядка 13 трлн рублей — это колоссальная сумма. Государство пока особо не стремится обелить зарплаты, понимая, что если граждане не требуют от него большего, то и оно их не будет беспокоить. Поэтому официальные цифры и результаты опросов — это одна история, на местах уровень доходов людей зачастую выше», — считает Лобода.

Так, по его словам, молодежь может считать, что «для полного счастья» им необходим заработок порядка 100 тыс. рублей в месяц — такие зарплаты получают банковские работники или финтех специалисты в Москве.

«Денег всегда мало, поэтому «крутиться» и подрабатывать приходится всем работающим в РФ. Времена поменяются, когда частной собственности в России будет больше, а государственное управление — человечнее и прозрачнее», — отметил Лобода.