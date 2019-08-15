Вильнюс, , 15:05 — REGNUM

Депутат Сейма Литвы от смешанной фракции Витаутас Бакас предложил созвать внеплановое заседание парламентской ассамблеи Прибалтики и инициировать специальный форум парламентов Прибалтики из-за решения Латвии покупать электроэнергию у третьих стран, в том числе и с Белорусской АЭС, когда она будет запущена, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 августа.

Мирный атом Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это решение латышей вызов для энергетической независимости всего региона. Кроме того, оно своеобразно легитимизует Островецкую АЭС и произведённую на ней электроэнергию, принижая позицию Литвы о безопасности электростанции», — заявил Бакас.

Политик уверен, что план превратить Литву «в мост с Западом по продаже российской электроэнергии» реализуется. «Надеюсь, что во время осенней сессии мы будем советоваться, как повести себя Литве. Одно из решений поднять этот вопрос на, возможно и внеочередной, сессии парламентской ассамблеи Прибалтики и инициировать специальный форум политиков Прибалтики, чтобы добиваться изменения позиции Латвии. Другой вариант — рассмотреть возможность одностороннего выхода из БРЭЛЛ, иначе мы будем зависимы от энергетической монополии России, а это значит и политическая зависимость», — считает Бакас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.