Тбилиси, , 15:05 — REGNUM

Объем денежных переводов в Грузию по итогам июля 2019 года составил $154,5 млн, что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом 15 августа передает «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на данные Национального банка республики.

По данным финансового регулятора, денежные переводы из России и Турции сократились, а из ЕС, США и Израиля — увеличились. В частности, в июле из России в Грузию было переведено $38,98 млн, что на 9,36% меньше, чем годом ранее.

Объем денежных переводов из стран ЕС вырос на 20,87%, до $59,05 млн, из США — на 6,74%, до $15,94 млн, из Турции — сократился на 14,8%, до $8,66 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2019 года советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов заявил, что запрет денежных переводов из России в Грузию не сможет остановить финансовые потоки в эту страну.

Читайте также: Полный запрет на перевод денег в Грузию нереализуем — эксперт