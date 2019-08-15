Ташкент, , 14:48 — REGNUM

Руководство Алмалыкского горно-металлургического комбината в Узбекистане планирует отправить до конца 2019 года несколько партий цемента в Афганистан, сообщает 15 августа издание Kun.uz.

В компании уточнили, что узбекистанский цемент планируется использовать для строительства инфраструктуры и социальных объектов в нескольких регионах страны. Цемент будут поставлять Джизаский и Шерабадский цементные заводы.

Отмечается, что Шерабадский завод является самым южным производителем цемента, что сокращает расходы на доставку в Афганистан и повышает конкурентоспособность продукции.

Напомним, 22 июля генеральный директор инвестиционного холдинга UTD Holding Азиз Гафуров заявил, что в Джизаке запустят производство высококачественного цемента, пригодного для строительства АЭС.

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