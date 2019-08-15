Ижевск, , 14:41 — REGNUM

В Удмуртии с 15 августа ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Режим вводится в связи с опасным агрометеорологическим явлением — переувлажнение почв.

Режим ЧС с региональным уровнем реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций будет действовать до особого распоряжения. Ситуация будет мониториться в ежедневном режиме, обязанности контроля возлагаются на главу минсельхоза республики Ольгу Абрамову.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне комиссия минсельхоза обратился к Бречалову с просьбой ввести ЧС. Ситуация с уборкой урожая приближается к критической. К уборке зерновых приступили только 13 районов Удмуртии из 25. До сегодняшнего дня план по уборке зерновых выполнен лишь на 2%, тогда как в прошлом году к этому времени работы были выполнены на 11%. От переувлажнения почвы на 14 августа пострадали 736 сельхозтоваропроизводителей республики, из них 281 сельскохозяйственное предприятие и 455 крестьянских (фермерских) хозяйств.

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