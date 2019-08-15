Оренбург, , 14:40 — REGNUM

Объем ассигнований дорожного фонда Оренбургской области в 2020 году увеличится ориентировочно на 91,3 млн рублей. Изменения рассмотрены на заседании комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике Заксобрания региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

По словам председателя профильного комитета Евгения Сусоева, меняется норматив отчислений: все доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в госсобственности региона, будут поступать в областной бюджет, тогда как сейчас эти поступления составляют 50%.

Добавим, в конце 2018 года Законодательное собрание приняло закон об областном бюджете. Согласно финансовому документу был утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Оренбургской области на 2019 год в сумме 7 442 345,7 тыс. рублей, на 2020 год — в сумме 8 430 263,3 тыс. рублей, на 2021 год — в сумме 11 072 386,0 тыс. рублей.