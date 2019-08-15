Курган, 15 августа 2019, 14:39 — REGNUM
В Курганской области компания «Ростех» может создать на базе ПАО «Курганмашзавод» свободную экономическую зону. Такую возможность обсудили врио губернатора Зауралья Вадим Шумков и президент России Владимир Путин на встрече в Москве 15 августа 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Кремля.
Шумков попросил главу государства поддержать инициативу о создании свободной экономической зоны на базе крупнейшего в регионе оборонного предприятия — «Курганмашзавда», недавно перешедшего под крыло корпорации «Ростех».
Напомним, создание особой экономической зоны на базе «Курганмашзавода» обсуждается правительством Зауралья с руководством «Ростеха» с апреля 2019 года.
Известно, что «Курганмашзавод», который единственный в России производит боевые машины пехоты, находится в состоянии перманентного банкротства уже на протяжении пяти лет.
Особые экономические зоны (ОЭЗ) — один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности России. По данным Минэкономразвития в РФ на сегодня действует 26 ОЭЗ, на которых применяется особый льготный налоговый режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. К примеру, в соседней с Курганской, Свердловской области действует ОЭЗ «Титановая долина».
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