Курган, , 14:39 — REGNUM

В Курганской области компания «Ростех» может создать на базе ПАО «Курганмашзавод» свободную экономическую зону. Такую возможность обсудили врио губернатора Зауралья Вадим Шумков и президент России Владимир Путин на встрече в Москве 15 августа 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Кремля.

Шумков попросил главу государства поддержать инициативу о создании свободной экономической зоны на базе крупнейшего в регионе оборонного предприятия — «Курганмашзавда», недавно перешедшего под крыло корпорации «Ростех».

"Я готов поддержать, только и вы должны, со своей стороны, создавать им условия, благоприятные для работы», — заметил Владимир Путин.

Напомним, создание особой экономической зоны на базе «Курганмашзавода» обсуждается правительством Зауралья с руководством «Ростеха» с апреля 2019 года.

Известно, что «Курганмашзавод», который единственный в России производит боевые машины пехоты, находится в состоянии перманентного банкротства уже на протяжении пяти лет.

«Особая экономическая зона для нашего завода — это спасение всего коллектива. Мы можем использовать потенциал оборудования, кадровый потенциал, перераспределяя здесь работы на главном конвейере. Сегодня делаем танки. Завтра делаем гражданскую продукцию», — пояснял ранее идею один из руководителей предприятия Сергей Бочаров.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) — один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности России. По данным Минэкономразвития в РФ на сегодня действует 26 ОЭЗ, на которых применяется особый льготный налоговый режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. К примеру, в соседней с Курганской, Свердловской области действует ОЭЗ «Титановая долина».

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