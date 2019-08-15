Запорожье, Украина, 15 августа 2019, 14:23 — REGNUM

Запорожский завод «Мотро Сич» с сентября переходит на четырёхдневную рабочую неделю, сообщило 15 августа информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на сотрудников завода.

Центральная проходная завода завода «Мотор Сич»
Центральная проходная завода завода «Мотор Сич»
Motorsich.com
«13 августа вечером был подписан приказ о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Пятница будет выходным уже с 1 сентября. Ранее четыре дня разрешалось работать тем сотрудникам, которые не задействованы в производственном процессе, а сейчас дополнительный выходной будет абсолютно у всех заводчан. Мы не знаем, что будет дальше. Ждём», — рассказали журналистам сотрудники предприятия.

На официальном сайте компании данная информация отсутствует.

Напомним, «Мотор Сич» занимается выпуском газотурбинных установок и авиационных двигателей. Основным рынком сбыта продукции до 2014 года был рынок России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года чистая прибыль компании рухнула в 4,78 раз в сравнении с показателями 2017 года.

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