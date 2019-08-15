Запорожье, Украина, 15 августа 2019, 14:23 — REGNUM
Запорожский завод «Мотро Сич» с сентября переходит на четырёхдневную рабочую неделю, сообщило 15 августа информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на сотрудников завода.
На официальном сайте компании данная информация отсутствует.
Напомним, «Мотор Сич» занимается выпуском газотурбинных установок и авиационных двигателей. Основным рынком сбыта продукции до 2014 года был рынок России.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года чистая прибыль компании рухнула в 4,78 раз в сравнении с показателями 2017 года.
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