Запорожье, Украина, , 14:23 — REGNUM

Запорожский завод «Мотро Сич» с сентября переходит на четырёхдневную рабочую неделю, сообщило 15 августа информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на сотрудников завода.

Центральная проходная завода завода «Мотор Сич» Motorsich.com

«13 августа вечером был подписан приказ о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Пятница будет выходным уже с 1 сентября. Ранее четыре дня разрешалось работать тем сотрудникам, которые не задействованы в производственном процессе, а сейчас дополнительный выходной будет абсолютно у всех заводчан. Мы не знаем, что будет дальше. Ждём», — рассказали журналистам сотрудники предприятия.

На официальном сайте компании данная информация отсутствует.

Напомним, «Мотор Сич» занимается выпуском газотурбинных установок и авиационных двигателей. Основным рынком сбыта продукции до 2014 года был рынок России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года чистая прибыль компании рухнула в 4,78 раз в сравнении с показателями 2017 года.

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