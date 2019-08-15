Москва, , 14:14 — REGNUM

Проблема вывоза леса из России за рубеж не ограничивается только Китаем, и дело здесь не только в том, что происходит незаконная вырубка леса, заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н. Алексей Яшкин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможный запрет на экспорт леса в Китай.

Как гласит один из законов системного анализа, в большинстве случаев решение поставленной задачи находится на более высоком уровне, чем уровень ее формирования.

«Один из показателей развитости экономики страны — производство продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение и использование технологий глубокой переработки сырья.

Если изменить политику формирования таможенных пошлин как на лес и продукцию лесопереработки, так и на другое сырье, то масса существующих проблем решится сама собой», — пояснил эксперт.

Для примера, повышение пошлин на вывоз леса-кругляка, наряду со снижением пошлин на вывоз пиломатериала может кардинально изменить структуру экспорта продукции, повысить доходность лесоперерабатывающих предприятий.

«Это в конечном итоге приведет к увеличению конкуренции на рынке и, как следствие, — повышению качества продукции, снижению стоимости пиломатериала на внутреннем рынке.

Дополнительно изменится и уровень заработной платы, и поступления доходов в бюджет, существенно снизится ущерб от нелегальной вырубки леса», — считает Яшкин.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности введения полного запрета экспорта российского леса в Китай заявил 15 августа министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

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