Сеул, , 16:38 — REGNUM

Через главный аэропорт столицы Южной Кореи Инчхон проследовали более 700 млн пассажиров за 19 лет своего существования. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные администрации воздушной гавани Сеула.

В 2018 году аэропорт Инчхон занял пятое место в мире по международному пассажиропотоку, расположившись за аэропортами Дубая, Лондона, Гонконга и Амстердама. Инчхон является так называемом «хабом» Северо-Восточной Азии, где многие пассажиры совершают пересадку на другие рейсы.

Руководство аэропорта намерено добиться увеличения ежегодного пассажиропотока до 100 млн человек к 2023 году. С этой целью уже началось строительство четвёртой взлетно-посадочной полосы и второго пассажирского терминала. Объём инвестиций в инфраструктуру оценивается в 3,6 млрд долларов.