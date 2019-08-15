Йошкар-Ола, , 14:12 — REGNUM

Жители Йошкар-Олы смогут пользоваться общественным транспортом дешевле, чем обычно, в связи с началом работы системы электронной оплаты проезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Скидка будет предоставляться при бесконтактной оплате банковской картой и составит 2 рубля. Таким образом, стоимость проезда можно снизить почти на 10% — до 20 рублей.

Уточняется, что такие условия будут работать с 15 августа до 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, тариф на проезд в троллейбусах Йошкар-Олы был увеличен с августа 2018 года сразу на 22% — с 18 до 22 рублей. В муниципальном предприятии «Троллейбусный транспорт» рост тарифа объясняли увеличением себестоимости поездки.

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