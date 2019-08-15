Ашхабад, , 14:11 — REGNUM

Российский автомобильный завод «КАМАЗ» в течение ближайших трех лет поставит в Туркмению почти 2 000 единиц автотехники различной модификации. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Такая договоренность была достигнута в ходе состоявшегося в конце июня 2019 года визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедоова в Татарию.

Отмечается, что более 800 автомобилей планируется привезти в Туркмению уже в текущем году. Также российская компания собирается открыть в туркменских регионах четыре отделения учебно-сервисного центра «КАМАЗ».

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