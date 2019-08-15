Сеул, , 14:12 — REGNUM

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics воспользовался неблагоприятной обстановкой и занял часть доли Huawei на европейском рынке смартфонов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

С апреля по июль Samsung реализовал в Европе 18,3 млн смартфонов — 40,6% всего объёма рынка, что на 20% выше, чем годом ранее, — это максимальный показатель за последние пять лет. В то же время, продажи Huawei упали на 16% до 8,5 млн единиц, а доля рынка сократилась до 18,8% из-за введения ограничений на деятельность компании в США и странах Европы. Кроме того, негативный информационный фон вокруг компании также отпугнул изрядную долю потенциальных покупателей. Впрочем, Huawei до сих пор располагается в Европе на втором месте по продажам после Samsung, опережая Apple.

Эксперты отмечают, что Samsung предлагает покупателям линейку смартфонов Galaxy A среднего ценового сегмента, в котором его китайский конкурент ранее считался безоговорочным лидером.