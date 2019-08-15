Москва, 15 августа 2019, 14:20 — REGNUM
Рейтинг зарубежных городов, в которые чаще всего возвращаются хоть раз побывавшие там путешественники, возглавляют Львов, Кишинёв и Лондон. Об этом ИА REGNUM 15 августа сообщил сервис путешествий Туту.ру, эксперты которого проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019 года и построили рейтинг городов по «возвращаемости» туристов, то есть отсортировали города по величине доли гостей, которые возвращались туда более одного раза.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года самыми популярными зарубежными направлениям у жителей РФ стал Ереван, где динамика роста увеличилась почти на четверть. Следом за Ереваном в десятку лидеров выездного спроса вошли Кишинёв, Тиват, Ташкент, Баку, Минск, Тбилиси, Бургас, Бишкек и Алма-Ата.
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