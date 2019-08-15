Москва, , 14:20 — REGNUM

Рейтинг зарубежных городов, в которые чаще всего возвращаются хоть раз побывавшие там путешественники, возглавляют Львов, Кишинёв и Лондон. Об этом ИА REGNUM 15 августа сообщил сервис путешествий Туту.ру, эксперты которого проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019 года и построили рейтинг городов по «возвращаемости» туристов, то есть отсортировали города по величине доли гостей, которые возвращались туда более одного раза.

Как показало это исследование, самая высокая доля туристов (11,6%), которые возвращались в посещённый ими город хотя бы раз, пришлась на… Львов (Украина)! На втором месте с 11,1% Кишинёв (Молдавия) и на третьем Лондон (Великобритания) — 10,4%. Также в список таких городов эксперты отнесли Ригу, Вильнюс, Минск, Белград и другие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года самыми популярными зарубежными направлениям у жителей РФ стал Ереван, где динамика роста увеличилась почти на четверть. Следом за Ереваном в десятку лидеров выездного спроса вошли Кишинёв, Тиват, Ташкент, Баку, Минск, Тбилиси, Бургас, Бишкек и Алма-Ата.

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