Курган, 15 августа 2019, 14:10 — REGNUM
В Курганской области средняя начисленная заработная плата названа президентом России Владимиром Путиным «крайне низкой». Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков информировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе на встрече в Москве 15 августа 2019 года. сообщает пресс-служба Кремля.
Вадим Шумков на встрече с Владимиром Путиным сделал обзор ситуации в экономике Зауралья, сложившейся в последнее десятилетие, и объяснил разрыв по ряду показателей по сравнению с соседними регионами Уральского федерального округа.
Глава государства отметил сложное положение в экономики в Курганской области.
Напомним, средняя заработная плата в Курганской области за январь-май 2019 года составила, по данным Свердловскстата, 29 045 рублей. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2018 года произошёл на 6%.