Курган, , 14:10 — REGNUM

В Курганской области средняя начисленная заработная плата названа президентом России Владимиром Путиным «крайне низкой». Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков информировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе на встрече в Москве 15 августа 2019 года. сообщает пресс-служба Кремля.

Вадим Шумков на встрече с Владимиром Путиным сделал обзор ситуации в экономике Зауралья, сложившейся в последнее десятилетие, и объяснил разрыв по ряду показателей по сравнению с соседними регионами Уральского федерального округа.

«Достаточно тяжёлые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности. Тарифы на электроэнергию — разрыв 4,78», — сообщил, подкрепляя слова слайдами, Вадим Шумков.

Глава государства отметил сложное положение в экономики в Курганской области.

«Средняя начисленная зарплата — крайне низкая», резюмировал Владимир Путин.

Напомним, средняя заработная плата в Курганской области за январь-май 2019 года составила, по данным Свердловскстата, 29 045 рублей. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2018 года произошёл на 6%.