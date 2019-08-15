Москва, , 14:07 — REGNUM

Большинство россиян, которые имеют кредитные обязательства перед банками, за последний год не испытывали проблем с выплатами обязательных платежей. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ежемесячные выплаты по кредитам не представляют трудностей для 66% опрошенных. В основном это люди в возрасте от 35 до 59 лет. У 33% опрошенных трудности возникали, по большей части — у молодёжи от 18 до 24 лет и у граждан от 25 до 34 лет.

При этом большинство опрошенных — 60% — с оптимизмом смотрят в будущее и уверены в том, что смогут погасить задолженность без особых затруднений. Среди 35−44-летних эта доля составляет 63%, среди 45−59-летних — 65%. 38% опрошенных не исключают, что могут столкнуться с трудностями при погашении кредита. В основном это молодёжь, предпенсионеры и лица пенсионного возраста.

Говоря о доле доходов, которую им приходится тратить на погашение кредитов, большая часть опрошенных (31%) определила её как 10%-20% семейного дохода. 16% опрошенных тратят на погашение кредитов 21%-30% бюджета и лишь для 13% кредитная нагрузка составляет 41%-50% семейного дохода. У 49% опрошенных эта нагрузка составляет 0 рублей — непогашенных кредитов они не имеют вовсе.