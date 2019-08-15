Чебоксары, , 14:06 — REGNUM

В Чувашии подано исковое заявление в отношении одного из предприятий тракторного концерна — «Промтрактор-Вагон». Заявителем выступает челябинская компания, требуя признать ответчика банкротом и заявив о сумме иска в 254,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебный документ.

Исковое заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии 14 августа. Заявителем выступает группа компаний «М-Стил» из челябинского Магнитогорска. Иск подан в отношении акционерного общества «Промтрактор-Вагон», расположенного в Канаше. Заявитель требует признать ответчика банкротом (несостоятельным), размер исковых требований составляет 254 497 636,05 рублей.

Дело в производство пока не принято, дата судебного заседания не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав концерна «Тракторные заводы» входят два десятка предприятий в ряде регионов России. Финансовые проблемы начались после того, как не был возвращён многомиллиардный кредит, затем долг по договору переуступки был передан Внешэкономбанку.

В 2017 году принято решение по интегрированию концерна «Тракторные заводы» в состав госкорпорации «Ростех» (военный дивизион) и АО «Трансмашхолдинг» (гражданский дивизион). Расположенные на территории Чувашии предприятия вошли в гражданский дивизион. Помимо «Промтрактор-Вагона», это общества «Промтрактор-Промлит «Промтрактор» и «Чебоксарский агрегатный завод».