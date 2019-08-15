Липецк, , 14:04 — REGNUM

В Липецке покупка новых автобусов в лизинг обходится примерно в 1,5 раза дороже их покупной стоимости. Как сообщила пресс-служба городского совета депутатов, об этом заявила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.

Проверки установили, что стоимость автобусов, приобретённых МУП «Липецкпассажиртранс» по договору лизинга в 2018 году, на 3,1 млн (28,8%) выше, чем цена автобусов той же марки, закупленных департаментом транспорта по муниципальному контракту в 2019 году. При этом до 4 июня было составлено порядка 800 актов-рекламаций из-за поломок транспорта. В среднем время простоя одного автобуса по причине неисправностей составило 70,5 суток.

Всего в 2018 году в качестве субсидий на обновление подвижного состава было выделено 66,5 млн рублей. В 2019 году на эти же цели предусмотрено 106,8 млн, к 1 июня использовано 96,4 млн рублей. В 2018 году субсидия предоставлена пяти перевозчикам, в 2019 её получило только МУП «Липецкпассажиртранс» — город возместил предприятию 156 млн рублей (94,4% лизинговых платежей), что позволило обновить муниципальный подвижной состав на 13%.