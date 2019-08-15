Тула, , 14:02 — REGNUM

В Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина подготовлен комплекс региональных мер поддержки семей с детьми. Об этом 15 августа на пресс-конференции, посвященной вопросам демографической политики, заявила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы регправительства.

Пресс-конференция заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой Управление пресс-службы правительства Тульской области

По словам зампреда правительства области, вопрос рождаемости в регионе — в зоне особого внимания. На данный момент специалисты отмечают тенденцию сокращения рождений детей, однако численность рождений третьих и следующих детей в семьях остается стабильной, а значит — стабильно растет число многодетных семей в регионе. С 2012 года число многодетных семей выросло в два раза, и каждый год прибавляется по тысяче таких семей.

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» при рождении первого ребенка предоставляется ежемесячная выплата, в 9 тыс. 776 рублей, до достижения им 1,5 лет. Начиная со 2020 года, будет продлен срок выплаты до достижения ребенком тех лет. Также изменения коснутся критерия дохода, приходящегося на одного члена семьи: сегодня право на выплату имеют семьи с доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума на члена семьи, в 2020 году условием станет его двукратная величина. Это коснется и выплаты на второго ребенка, которая предоставляется за счет средств федерального материнского (семейного) капитала.

В Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина подготовлен региональный пакет мер социальной поддержки, дополняющий федеральные инициативы. Они позволят существенно поддержать семью до достижения ребенком трёх лет.

Так, с 1 января 2020 года планируется ввести новые ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка старше трёх лет в многодетной семье, в которой родился третий и последующий ребенок. При однократной величине прожиточного минимума на члена семьи сумма выплаты составит 11 тысяч рублей, при двукратном уровне прожиточного минимума — три тысячи рублей. Остальные многодетные семьи без привязки к доходу продолжат получать ежемесячную выплату на несовершеннолетних детей в размере 2052,75 руб. Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» предоставляется выплата в размере одного прожиточного минимума (10 281 рубль на июль 2019) на ребенка до достижения 3 лет.

Ежегодно на поддержку многодетных семей из регионального бюджета направляется около 1,8 млрд рублей, а в 2020 году сумму намерены увеличить вдвое.

«Если третий ребенок рождается после 1 января следующего года, то суммарный объем ежемесячных выплат для семьи составит порядка 32 тысяч рублей. Это в 2 раза больше, чем сейчас», — отметила Ольга Гремякова.

Также по инициативе губернатора размер областного материнского капитала при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января 2020 года будет повышен до 150 тысяч рублей. Новая норма, которую намерены ввести, позволит многодетным семьям взамен предоставления земельного участка получить компенсацию в размере 200 тысяч рублей. С учётом федеральных выплат и материнского капитала многодетные семьи на улучшение жилищных условий смогут получать до 1,2 млн рублей.

«Мы уверены, что в ситуации снижения численности женщин детородного возраста преодолеть демографический спад возможно, прежде всего, за счет увеличения числа детей в семьях. При этом важно создать условия для того, чтобы семья могла принять решение о рождении ребенка, не опасаясь ухудшения своего экономического положения», — подчеркнула Ольга Гремякова.

Также в регионе оказываются меры нематериальной поддержки семьям с детьми: создаются группы длительного пребывания детей в детсадах, вводится институт сертифицированных нянь, волонтеры старшего поколения привлекаются в сферу дополнительного образования. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний и сохранению репродуктивного здоровья женщин.

Все законопроекты для реализации инициатив подготовлены и будут направлены в Тульскую областную Думу.