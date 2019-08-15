Йошкар-Ола, , 14:00 — REGNUM

В Марий Эл в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Демография», до конца 2020 года достроят новое здание Красностекловарского психоневрологического интерната. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Новый корпус рассчитан на 100 мест. Общая площадь объекта — 2,5 тыс. кв метров. Срок контракта рассчитан до 31 декабря 2020 года, однако председатель производственного кооператива «Моркинская ПМК» Борис Захаров, возглавляющий строительство, отметил, что работы ведутся с опережением графика и здание будет готово раньше намеченного срока.

Только в этом году на строительство выделен 51 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Демография» в республике реализуются программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». До конца года в республике планируется ввести в эксплуатацию четыре детских сада на 1040 мест. Еще четыре детских учреждениях введут в эксплуатацию в 2020 году. Кроме того, будет создано дополнительно 560 ясельных мест до 2021 года.