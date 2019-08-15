Анкара, , 15:37 — REGNUM

Работы по строительству терминала приема на газопроводе «Турецкий поток», который расположен в Кыйыкёе на побережье европейской части Турции, завершены на 95%. Газопровод предназначен для транспортировки российского природного газа в Турцию и далее — в Европу.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении компании проекта «Турецкий поток» говорится, что текущие строительные работы предоставили рабочие места 700 жителям региона. Также в нем указано, что на терминале приема будут проверяться температура газа, его состав и давление в трубе до закачки в национальную распределительную сеть.

В заявлении сказано: «Газопровод «Турецкий поток» будет иметь пропускную способность в 15,75 млрд кубометров газа в год. Этого достаточно для полного обеспечения энергией около 15 млн домов».