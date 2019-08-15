Сеул, , 14:00 — REGNUM

К 2021 году в Южной Корее выделят 45 млрд вон (~$37,03 млн) на проекты по борьбе с мелкой пылью. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, в 2019 году финансирование составит 9 млрд вон (~$7,4 млн), в 2020 и 2021 годах — по 18 млрд вон (~$14,81 млн).

Известно, что выделенные средства пойдут на разработку и тестирование технологий сокращения мелкой пыли, выявление источников мелкой пыли и поиск необходимых решений.

По словам представителей министерства, полный перечень проектов, на который будут выделены средства утвердят в конце августа — сентябре.

«Мы намерены поддерживать исследования и разработки, чтобы как можно скорее решить вопрос с высокой концентрацией мелкодисперсных частиц в воздухе, которые угрожают здоровью населения», — сообщили представители министерства.