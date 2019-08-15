Сеул, , 13:28 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Incheon International Airport Corporation (IIAC) подписали меморандум о взаимопонимании с представителями индонезийской компании PT Angkasa Pura I (Persero). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители двух стран намерены расширять сотрудничество с зарубежными компаниями по управлению аэропортами, а также осуществить проект по развитию аэропортов Индонезии.

Известно, что южнокорейская компания сотрудничает с PT Angkasa Pura I (Persero) в рамках пяти проектов, продвигаемых компанией с 2015 года.

PT Angkasa Pura I (Persero) — одна из двух государственных компаний по управлению аэропортами в Индонезии при министерстве транспорта. Под управлением компании находится 14 аэропортов страны, включая аэропорт Бали.