Аддис-Абеба, , 15:48 — REGNUM

Аналитики и экономисты Эфиопии утверждают, что параллельно с расширением полномочий в финансовом секторе для обычных банков, разрешение на существование полноценных исламских банков привело к значительным, но кратковременным результатам в обеспечении финансовой доступности и поддержании экономического роста страны. Эксперты призвали власти страны скорее перейти к созданию надлежащих правовых и нормативных рамок для деятельности исламских банков, чтобы избежать дискриминации немусульманских компаний при оказании банками своих услуг. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Ethiopian Press Agency.

Несмотря на то, что в течение последних шести лет 11 главных и крупных банков добились определенных успехов и получили прибыль на сумму в 1 млрд долларов США при предоставлении беспроцентного обслуживания, только 15% от указанной суммы пришлось на обслуживание исламских компаний и проектов. Учитывая давние стремления мусульманской общины и огромный экономический потенциал сектора, премьер-министр Эфиопия Абий Ахмед пообещал разрешить работу полноценных исламских банков в мае 2018 года.

Глава исламского банка ZamZam Group Нассир Дино, тем не менее заявил, что спрос на финансы исламских банков не ограничивается лишь мусульманами, добавив, что немусульманское сообщество также демонстрирует растущее стремление к беспроцентному обслуживанию из-за строгих требований к его обеспечению со стороны обычных банков. Однако, по его словам, клиенты могут получить желаемое финансирование до тех пор, пока они разрабатывают реальные бизнес-планы, и пока для этого не требуются физические залоги для получения кредита.