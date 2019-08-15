Москва, , 13:11 — REGNUM

Предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей в России направлено, в первую очередь, на повышение безопасности перевозок и не предполагает запрета таких автомобилей для личного использования. Об этом заявила вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева.

По ее словам, это решение не является спонтанным, это взвешенная и проработанная мера, сверенная с мировым опытом.

«Разумная идея утонула в неверных трактовках, которые не имеют никакого отношения к действительности… Вопрос о необходимости ограничения сроков эксплуатации транспорта родился не сегодня и не вчера, а еще в 2013 году», — цитирует представителя компании РИА Новости.

К решению этой проблемы пришли в связи с огромным количеством аварий с участием старых автобусов, которые использовали в том числе для перевозок детей.

«Сегодня эту тему свели к спекуляциям в адрес председателя экспертного совета по развитию автомобилестроения Госдумы Альфии Когогиной… Запрет эксплуатации старого транспорта — это не личная инициатива Когогиной, а проработанное, сверенное с мировым опытом, коллегиальное предложение», — заключила Матвеева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об инициативе, которую предложила заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия»). Рекомендуется проработать вопрос запрета транспортных средств, которые «достигли предельного срока эксплуатации». Идея вызвала широкий общественный резонанс и нападки на замглавы комитета Госдумы, которая является супругой главы КамАЗа Сергея Когогина.

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