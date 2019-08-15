Аддис-Абеба, , 15:26 — REGNUM

Руководства Эфиопии и Китая готовятся начать сотрудничество по строительству нового промышленно-производственного парка стоимостью в 300 миллионов долларов США. Советник по экономическим вопросам посольства Китая в Эфиопии Лю Ю сообщил, что строительство парка, расположенного в городе Адама, в 99 км к юго-востоку от Аддис-Абебы, может начаться до конца 2019 года. Лю Ю добавил, что 85% средств, необходимых для строительства индустриального парка, будут покрыты за счет льготных кредитов правительства Китая, а остальные 15% поступят от правительства Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Fana.

«Новый индустриальный парк будет создан для привлечение фирм, занимающихся производством оборудования», — сказал Лю Ю, отметив, что сейчас ведутся переговоры по завершению процедур приобретения земли и процедур, связанных с финансированием. Это будет уже второй индустриальный парк в городе Адама и ключевой коммерческий парк в центральной Эфиопии, созданный с участием китайских финансов и опыта.

Первый промышленный парк Адама, который был построен Китайской строительной корпорацией (CCECC) стоимостью 146 миллионов долларов США, был открыт премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в октябре 2018 года. Ожидается, что новый промышленный парк, охватывающий 100 гектаров земли, создаст вакансии для трудоустройства примерно 25 000 эфиопов и воплотит часть грандиозного плана Эфиопии по преобразованию своей, в значительной степени, аграрной экономики в индустриальную к 2025 году.