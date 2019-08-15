Аддис-Абеба, , 13:13 — REGNUM

В Эфиопской инвестиционной комиссии (EIC) заявили, что непрерывный поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сектор текстильной промышленности делает Эфиопию производственным центром текстиля в Африке.

Глава комиссии Ханна Араяселассие отметила, что Эфиопия имеет широкие инвестиционные возможности для динамичного развития текстильной и швейной промышленности. Благодаря проведению правительственной программы по привлечению инвестиций и принятию ряда законодательных инициатив, таких как Акт о росте и возможностях Африки (AGOA), в сочетании с особыми климатическими и почвенными условиями, подходящими для производства хлопка, и легко обучаемой рабочей силе, Эфиопия стала предпочтительным местом для инвестиций в текстильную и швейную промышленность. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Эфиопия производит одежду с надписью «Сделано в Эфиопии» в различных промышленных парках, управляемых местными и иностранными инвесторами. Продукция экспортируется в различные страны, включая Великобританию, США и европейские страны. По словам комиссара, многие известные китайские текстильные предприятия уже работают в индустриальном парке Адама, некоторые же только готовятся начать производство. Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC, одна из текстильных фирм, является первой зарубежной производственной базой шерстяного текстиля и одежды. Компания привнесла в страну около 350 миллионов долларов США инвестиций и создала предприятия с годовой мощностью производства в 10 миллионов метров шерстяных тканей и 1,5 миллиона комплектов костюмов.

По словам директора по связям с общественностью Эфиопского института развития текстильной промышленности Бантийихун Гесессе, у эфиопской текстильной и швейной промышленности большое будущее благодаря своему рыночному потенциалу — молодое поколение готово присоединиться к этому сектору как в производстве, так и в качестве потенциального покупателя ее продукции. В настоящее время в Эфиопии существует более 200 текстильных фабрик, и еще множество инвесторов готовы присоединиться к этому списку.