Москва, 16 августа 2019, 04:58 — REGNUM
Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк скептически отнёсся к словам главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина о возможности полного запрета на вывоз российского леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт, в частности, отметил:
Напомним, ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок, может последовать запрет на вывоз российского леса в Поднебесную. При этом министр предложил Китаю вместе построить селекционно-семеноводческие комплексы и восстанавливать уничтоженный «чёрными лесорубами» лес.
Читайте также: Минприроды пригрозило Китаю запретом экспорта леса