Иерусалим, , 15:44 — REGNUM

Социально-экономический кабинет правительства Израиля согласовал продажу оборонной компании Aeronautics израильскому государственному концерну Rafael и бизнесмену Авихаю Столеро. Об этом сообщило израильское бизнес-издание Globes.

Известно, что стоимость сделки составит примерно 241 миллион долларов. После оформления продажи Rafael и Столеро получат в свое распоряжение по 50% акций Aeronautics. Таким образом, оборонная компания уйдет с биржевых торгов.

Привлекая в качестве партнера бизнесмена Столеро, компания Rafael сможет избежать более жестких правил, которым подчиняются контролируемые государством компании.