Иерусалим, , 14:40 — REGNUM

14 августа американская компания Amazon объявила о запуске в Израиле инфраструктуры для своего «облачного» сервиса. По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, новая инфраструктура обеспечит ускорение распространения контента на 75%, а также значительно улучшит информационную безопасность.

Ранее израильтяне были частью европейского сегмента данного сервиса, что значительно замедляло скорость передачи данных. После запуска Израиль присоединится к глобальной сети облачной инфраструктуры Amazon Web Services, которая имеет 188 точек по всему миру, включая 177 локальных сайтов в 31 стране. Компания не уточнила объем инвестиций в новую инфраструктуру, но, по подсчетам экспертов, ее бюджет составляет несколько миллионов долларов.

Стоит отметить, что в июне аналогичную инфраструктуру запустил другой американский интернет-гигант — Microsoft.