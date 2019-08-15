Ульяновск, , 12:53 — REGNUM

В Ульяновской области в преддверии 75-летия Победы, которое будет праздноваться в 2020 году, планируют расширить категорию «детей войны», включив в них граждан, рождённых в 1927—1945 годах. В настоящее время к ним относятся рождённые в 1932—1945 годах. Соответствующий проект разработан в Законодательном собрании Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Законопроект разработан группой депутатов к 75-летию Победы в целях «усиления социальной поддержки пожилых граждан». Предлагается определить «детей войны» как граждан, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, в то время как в настоящее время в эту категорию входят родившиеся в 1932—1945 годах. Отмечается, что при принятии законопроекта более 80 тыс. пожилых граждан получат с 2020 года денежную выплату ко Дню Победы.

С 2017 года дети войны получают в регионе по 1 тыс. рублей.

Напомним, в 2011 году для поддержки граждан, чьё детство прошло в военные и послевоенные годы, было принято решение об отнесении к категории «дети войны» рождённых 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года. Законодатели отмечают, что в 2012 году денежную выплату ко Дню Победы получили 109,5 тыс. жителей региона, а в 2019 году «с учётом естественной убыли вследствие преклонного возраста и состояния здоровья» — уже 76,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в преддверии празднования 75-летия Победы планируют увеличить размер пособия инвалидам боевых действий — с 540 до 1000 рублей. В случае принятия решения пособия повысят с 1 января 2020 года.

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