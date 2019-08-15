Нур-Султан, , 12:47 — REGNUM

Производство необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане по итогам первых семи месяцев 2019 года составило 56 289 кг, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период производство необработанного, полуобработанного и порошкового серебра сократилось на 3%, до 558 195 кг. Производство необработанного алюминия уменьшилось на 6,6%, до 956 тыс. тонн, свинца — на 10,3%, до 79,5 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Казахстане добыли 11,7 млн тонн золотосодержащей руды. За полгода в республике произвели 25,9 тонны аффинированного золота.

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