Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM

В Екатеринбурге выросли на 10% цены на жильё. Об этом заявил замлавы Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик на заседании свердловского правительства, сообщают СМИ.

По словам Волчика, перед переходом на систему эскроу-счетов застройщики использовали различные маркетинговые ходы и разогрели рынок. Теперь в Екатеринбурге сравнялись цены на первичное и вторичное жилье — в среднем квадрат там дают за 72 тысяч рублей.

Руководитель подчеркнул, что ни с какими экономическими трудностями подорожание не связано. Всему виной — маркетинг застройщиков.

Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики перешли на систему эскроу-счётов. Это позволит клиентам, покупающим квартиры в строящемся жилье, не оказаться в дураках, если застройщик внезапно откажется от строительства новостройки.

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