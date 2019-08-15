Сеул, , 12:37 — REGNUM

Япония потеряла лидирующее место на рынке пива Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Пиво (сс)Falkenpost

Согласно опубликованным данным, в июле 2019 года объем импорта пива из Японии составил $43,42 млн, что на 45,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что первенство на рынке пива Южной Кореи заняла Бельгия, импорт которой увеличился на 49,5%, до $45,63 млн. На втором месте оказались Соединенные Штаты Америки, импорт которых увеличился на 95,7%, до $44,43 млн.

В пятерку также попали Нидерланды ($3,1 млн) и Китай ($3,08 млн).

По сообщению специалистов, Японии на протяжении десяти лет удавалось удерживать лидирующее место на рынке. В первой половине 2019 года объем импорт пива из Японии составил $34,79 млн, Китая — $20, 26 млн, Бельгии — $19,62 млн, США — $13,54 млн.

Известно, что июле текущего года в общей сложности в Южную Корею было импортировано 36 090,1 тонн пива, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт японского пива сократился на 45,8%, до 5131,2 тонны, однако бельгийского, напротив, увеличился на 61,2%, до 7016,7 тонн, американского — на 102%, до 4913,1 тонн.

Специалисты предполагают, что импорт пива из Японии продолжит сокращаться из-за продолжающегося бойкота японских товаров.

Кроме того, представители Таможенной службы отметили, что в период с 1 по 10 августа импорт пива из Японии сократился на 98,8%.