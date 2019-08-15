Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM

Новая концепция скоростного железнодорожного сообщения между петербургским международным аэропортом «Пулково» и центром Северной столицы может появиться к концу августа 2019 года. Об этом сообщил 15 августа первый заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Семчанков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, перед утверждением концепция будет доступна для общественного обсуждения. Речь идет о планах РЖД, среди которых есть строительство линии от Балтийского вокзала к аэропорту.

«У них вообще интересная сейчас концепция. В их планах перевозка пассажиров будет осуществляться, например, с Девяткино до Пулково, с пересадками, транзитом, имея, грубо говоря, «сухие ноги», — сказал Семчанков.

Напомним, ранее город активнее выступал за ветку «аэроэкспресса» от Витебского вокзала, РЖД же предлагал Балтийский. С приходом в Смольный врио губернатора Александра Беглова в 2018 году проект «аэроэкспресса» был и вовсе заморожен.

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Семчанков заметил, что сейчас совещания по этому поводу проводят регулярно, каждые две недели. Обсуждали как участие города, так и привлечение инвесторов по принципу ГЧП.

«Но тут сама железная дорога развивает свою инфраструктуру», — отметил зампред КРТИ. Впрочем, без финансового участия города здесь обойтись не получится в любом случае. На данный момент необходимо определиться с техникой и экономикой проекта.

Ранее, вместе с «аэроэкспрессом», рассматривалась возможность продлить до «Пулково» первую (красную) линию метро или построить в аэропорт линию наземного скоростного трамвая.

По прогнозу, пассажиропоток в «Пулково» к 2039 году достигнет 35 млн пассажиров, а уже в 2025 году составит 25 млн пассажиров.

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