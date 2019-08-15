Москва, , 12:20 — REGNUM

Совокупность тревожных звоночков и общая геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на мировой нефтяной рынок. Несмотря на то, что страны ОПЕК пытаются сделать все возможное, чтобы стабилизировать глобальный нефтяной рынок, тем не менее опасения по поводу замедления экономического роста, а вследствие с этим и снижение спроса на энергоносители, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Связано это в первую очередь с тем, что впервые с 2007 года произошла инверсия доходностей двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США, что свидетельствует о грядущей рецессии в США. На этом фоне участники нефтяного рынка не могут определиться с направлением и по большей части находятся вне рынка, чтобы максимально минимизировать риски.

С другой стороны, слабое промышленное производство Китая создает угрозу снижения спроса на нефть со стороны одного из крупного импортера нефти. Также на давление на нефть оказали опубликованные данные от Информационного Агентства энергетики (EIA) США, которые вышли лучше ожиданий и это оказало дополнительное давление на нефтяные котировки», — пояснил эксперт.

Исходя из общих факторов влияния, странам ОПЕК будет не просто поддерживать стабильность глобального нефтяного рынка. Это может привести к тому, что значительная доля будет передана США, при этом качества как такового в ценовом эквиваленте странам ОПЕК не удастся добиться в полном объеме.

В данной ситуации сокращать добычу нефти необходимо уже, как минимум, на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая непростую ситуацию в Иране и Венесуэле, то эти страны не будут участвовать в данном пакте и в этой связи Саудовская Аравия может взять на себя львиную долю сокращений добычи. Насколько это поможет глобальному нефтяному рынку ответить однозначно сложно. Учитывая надвигающуюся рецессию и возможный обвал фондовых рынков, то в первой степени следует скорее переждать этот негативный момент и уже после предпринимать меры.

«При сохранении текущих условий для рынка нефти не будет шансов рассчитывать на рост. Вопрос на данный момент затрагивается о его стабильности и недопустимости резкого падения цен на нефть. В этой связи нефть марки Brent имеет вероятность снижения до $58,25, а сланцевая нефть марки WTI будет торговаться в пределах $55 за баррель», — полагает Гасанов.

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