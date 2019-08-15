Новосибирск, , 12:16 — REGNUM

В ноябре текущего года в Октябрьском районе Новосибирска в тестовом режиме будет запущен новый молокозавод. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, предприятие создается потребительским сельскохозяйственным перерабатывающим кооперативом «Сибирская усадьба» на одной из промплощадок.

В составе кооператива личные подсобные и фермерские хозяйства, а также юридические лица. Его участники уже занимаются выращиванием коров и производством молока в Коченевском и Искитимском районах Новосибирской области.

Завод будет выпускать более 30 видов продукции: молоко, сливки, сметана, кисломолочные продукты, йогурты, творог, масло, сыры.

Стоимость строительства — около 120 млн рублей. Работы выполнены на 80%. Полный запуск завода и выход на плановую мощность запланирован на февраль 2020 года. Стартовые объёмы выпускаемой продукции — 20−25 тонн в сутки, в перспективе — 50 тонн.

По мнению мэра муниципалитета Анатолия Локтя, появление молокозавода в черте Новосибирска — важное событие. Большинство молочной и кисломолочной продукции на прилавках новосибирских магазинов сегодня привезено из соседних регионов — Алтая, Кузбасса, Тюмени.