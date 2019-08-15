Сеул, , 12:06 — REGNUM

В июле 2019 года в Южной Корее было произведено 359 554 автомобиля, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Известно, что в июле текущего года южнокорейские компании произвели 150 022 внедорожника, что на 23,8% больше, чем в июле прошлого года.

Кроме того, экспорт экологически чистых автомобилей в Северную Америку и страны ЕС вырос на 11,6% и составил 215 927 автомобилей.

Объем экспорта также увеличился на 21,6%, до 3,82 млрд. В частности объем экспорта в Северную Америку вырос на 23,2%, до 1,71 млрд, а в страны Европы — на 37,8%, до 740 млн.

Известно, что продажи автомобилей южнокорейского производства сократились на 2%, до 129 463 автомобилей, в то время как импортных автомобилей — на 4,8%, до 21 628 транспортного средства. Общий объем продаж на рынке сократился на 2,4%, до 151 091 автомобиля.

Как сообщают представители министерства, на спад продаж импортных автомобилей повлияло экспортное ограничение со стороны Японии.

В июне 2019 года в стране было продано 3 946 автомобилей из Японии, однако в июле продажи сократились на 32,2%, до 2 674 автомобилей.

Тем не менее, на внутреннем рынке продажи экологически чистых автомобилей выросли на 23%, до 12 421 единиц, а экспорт «зеленых транспортных средств» увеличился на 102,3%, до 25 063 единицы.