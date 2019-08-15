Тбилиси, , 11:57 — REGNUM

По итогам июля 2019 года Грузия экспортировала в Россию 3,55 млн бутылок вина, что на 27% меньше, чем в июле 2018 года. Об этом 15 августа передает «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на данные национального агентства вина.

Спад экспортного рынка в агентстве объясняют политическими событиями лета 2019 года. Эксперты отмечают, что снижение экспорта повлияло также на продажи винограда.

«Производители говорят, что они будут потреблять меньше винограда, чем планировалось, поскольку у них могут быть проблемы с продажей вина», — заявил председатель национального агентства вина Леван Мехузла.

Отметим, по официальным данным, из Грузии в Россию в мае было экспортировано 4,522 млн бутылок вина, в июне — 4,21 млн, в июле — 3,55 млн. По итогам первых семи месяцев 2019 года в Россию было экспортировано 29 млн бутылок вина.

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