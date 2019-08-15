Джакарта, , 11:55 — REGNUM

Более 320 торговых центров по всей Индонезии готовы предоставить скидки до 74% в честь празднования 74-го Дня независимости Индонезии с 14−25 августа 2019 года, сообщает информационное агентство Antara.

«Надеюсь «Great Sale» поможет увеличить внутреннее потребление и создать больше возможностей для развития розничного бизнеса в Индонезии», — заявил министр торговли страны Энггартиасто Лукита в торговом центре Tangcity Mall в провинции Бантен.

Известно, что это мероприятие проводится в сотрудничестве с индонезийской ассоциацией управления торговыми центрами и индонезийской ассоциацией розничного бизнеса.

Ожидается, что дни скидок в Индонезии увеличат количество посетителей во всех торговых центрах страны на 20%.

Напомним, День провозглашения независимости ежегодно отмечается в Индонезии 17 августа.