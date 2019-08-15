Москва, , 11:41 — REGNUM

Больше всего скучают по работе в отпуске учителя (47%), врачи (38%) и медицинские сестры (37%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Не могут оставить мысли о работе руководители, региональные представители и менеджеры по логистике (по 35%). Не отвлекаются полностью от размышлений о работе дизайнеры (32%), HR-менеджеры и психологи (по 31%).

Также тоскуют по работе: юристы, программисты и аналитики (по 27%), секретари (25%), архитекторы, прорабы, менеджеры по рекламе (по 24%), журналисты (23%). продавцы-консультанты (20%) и охранники (19%).

Меньше всего скучают по работе во время отдыха технологи (17%), менеджеры по продажам (16%) и бухгалтеры (15%).

Опрос проведён 17 июля — 13 августа 2019 года во всех округах РФ. Размер выборки: по 300 представителей 30 профессиональных групп. Опрошены граждане старше 18 лет, имеющее постоянную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого ВНИИ труда, продавец-кассир и повар вошли в число самых востребованных в России профессий в 2019 году.

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