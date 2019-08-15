Москва, 15 августа 2019, 11:39 — REGNUM
За первое полугодие 2019 года рынок накопительного страхования жизни в РФ поднялся до 23% против 13% в первом полугодии 2018 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 августа на пресс-конференции заявил председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Чернин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 июня профильный комитет Госдумы РФ по финрынку принял проект постановления, в котором рекомендовал Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить крупные банки в части навязывания клиентам страховых услуг, которые оказывают аффиллированные с ними компании.
Читайте ранее в этом сюжете: ФАС рекомендуют проверить банки в части навязывания страховки