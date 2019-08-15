Москва, , 11:39 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года рынок накопительного страхования жизни в РФ поднялся до 23% против 13% в первом полугодии 2018 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 августа на пресс-конференции заявил председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Чернин.

«Четверть всего рынка страхования жизни — это уже накопительное страхование жизни, — сказал он. — Немножко выросла доля прочих видов страхования. Концентрация по рынку остаётся очень высокой. На топ-5 страховщиков за первое полугодие пришлось 69% всей страховой премии. Лидер у нас бессменный — это «Сбербанк страхование жизни». И доля рынка «Сбербанк страхование жизни» составила 39% совокупных сборов. По кредитному страхованию концентрация самая высокая, и на пятёрку страховщиков пришлось 88% всех совокупных премий рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 июня профильный комитет Госдумы РФ по финрынку принял проект постановления, в котором рекомендовал Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить крупные банки в части навязывания клиентам страховых услуг, которые оказывают аффиллированные с ними компании.

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