Курган, 15 августа 2019, 11:39 — REGNUM
В Курганскую область как куратор региона 16 августа приедет с рабочим визитом министр финансов РФ Антон Силуанов. Он проведёт в Кургане совещание о реализации трёх национальных проектов и рассмотрит план ускоренного социально-экономического развития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального министерства.
Во время визита Антона Силуанова будет обсуждаться реализация в Зауралье таких национальных проектов, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
Планируется рассмотреть оказание поддержки производителям промышленной продукции в регионе. Также будет рассматриваться участие Курганской области в нацпроекте по повышению производительности труда.
Силуанов планирует 16 августа в формате диалога обсудить с предпринимателями Зауралья обсудить условия ведения бизнеса в регионе, чтобы скорректировать меры господдержки в соответствии с их актуальными потребностями.
Вместе с Антоном Силуановым в Курганскую область приедут представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и других федеральных ведомств.