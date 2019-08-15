Курган, , 11:39 — REGNUM

В Курганскую область как куратор региона 16 августа приедет с рабочим визитом министр финансов РФ Антон Силуанов. Он проведёт в Кургане совещание о реализации трёх национальных проектов и рассмотрит план ускоренного социально-экономического развития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального министерства.

Во время визита Антона Силуанова будет обсуждаться реализация в Зауралье таких национальных проектов, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Планируется рассмотреть оказание поддержки производителям промышленной продукции в регионе. Также будет рассматриваться участие Курганской области в нацпроекте по повышению производительности труда.

Силуанов планирует 16 августа в формате диалога обсудить с предпринимателями Зауралья обсудить условия ведения бизнеса в регионе, чтобы скорректировать меры господдержки в соответствии с их актуальными потребностями.

Вместе с Антоном Силуановым в Курганскую область приедут представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и других федеральных ведомств.