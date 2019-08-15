Москва, 15 августа 2019, 11:37 — REGNUM
В РФ упала доля инвестиционного страхования жизни в совокупных сборах страховщиков. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 августа заявил председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Чернин, выступая на пресс-конференции ВСС, посвящённой итогам работы рынка страхования жизни в первом полугодии 2019 года и прогнозам его дальнейшего развития.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ), положительно относятся к страхованию как услуге большинство жителей России (63%), отрицательно — 29%.
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