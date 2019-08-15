Москва, , 11:37 — REGNUM

В РФ упала доля инвестиционного страхования жизни в совокупных сборах страховщиков. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 августа заявил председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Чернин, выступая на пресс-конференции ВСС, посвящённой итогам работы рынка страхования жизни в первом полугодии 2019 года и прогнозам его дальнейшего развития.

«Что касается ИСЖ, то доля инвестиционного страхования жизни в совокупных сборах страховщиков жизни упала, — сказал Чернин. — И если она составляла в прошлом периоде 62% (год назад), то сейчас составляет 46%. И объём рынка ИСЖ вернулся к размерам меньше половины всего рынка. На это можно смотреть с двух сторон — один сегмент падает, это не очень хорошо. С другой стороны, развивается другой сегмент, изменяется структура другого сегмента, который мы считаем более стратегическим — это накопительное страхование жизни, и это позитивный момент. То есть нет такого, что деньги просто уходят с рынка. Какие-то сегменты развиваются, а какие-то начинают стагнировать и показывать меньшие темпы роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ), положительно относятся к страхованию как услуге большинство жителей России (63%), отрицательно — 29%.

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