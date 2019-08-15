Улан-Удэ, , 11:21 — REGNUM

Компания «ЭкоАльянс», осуществляющая в Бурятии фукнции регионального оператора по сбору бытовых отходов, начал судебные тяжбы с неплательщиками. Уже подготовлены десять тысяч исковых заявлений по долгам физических лиц, передаёт газета «Номер один».

»Региональный оператор отработал четыре месяца. Жилищный кодекс РФ предписывает, что мы три месяца должны были вывозить и уже потом предъявлять претензии», — отметил генеральный директор компании Игорь Алексеев. Он попросил жителей своевременно оплачивать за вывоз мусора, в противном случае пригрозив образованием стихийных свалок в лесах и школах.

«Если вдруг мы прекратим прием, даже представить такое невозможно, то первое, что завалят мусором, это леса, школы, детские сады. Люди понесут стихийно, куда попало», — заявил он.

Кроме того, иски поданы и против юридических лиц. Их могут ждать, по словам Алексеева, штрафы в размере от 100 до 250 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, мусорный оператор Бурятии ранее получил налоговые льготы на 3,7 млн рублей. Поправки в закон о налоговом регулировании были приняты региональным парламентом 24 июля.

Читайте также: Мусорный оператор в Бурятии получил налоговые льготы на 3,7 млн рублей