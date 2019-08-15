Псков, , 11:17 — REGNUM

Сквер искусств в Пскове ожидает благоустройство по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, на благоустройство территории, расположенной на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта, направят более 19 млн рублей.

Объявлен аукцион на благоустройство, его итоги будут подведены 26 августа.

По контракту, в сквере заменят асфальтовое покрытие пешеходных дорожек на тротуарную плитку. Здесь появятся скамейки, урны, детская площадка с прорезиненным покрытием, будут высажены новые деревья, установлен модульный биотуалет, обустроена велопарковка. Одна из главных задач — обеспечить доступность сквера для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, по программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» также запланирована реализация проекта по обеспечению чистой водой Пскова, реконструкция городской усадьбы первого псковского губернатора Беклешева в Пскове и обустройство первого кольцевого веломаршрута по центру города. Также в программу вошел проект по улучшению региональной дорожной инфраструктуры от приграничного автомобильного пункта пропуска «Брунишево» на российско-латвийской границе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на реализацию этих проектов Псковская область получит грант в размере около 6 млн евро.

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