Воронеж, , 11:10 — REGNUM

Региональный центр организации дорожного движения предлагается создать в Воронежской области. Вопрос обсуждался на совещании в Воронежской облдуме 14 августа, сообщила пресс-службе регионального ЗС.

Как отмечалось на совещании, сегодня в Воронежской области установлено 435 светофорных объектов (257 — в Воронеже) и 72 тыс. 231 дорожных знаков (17 тыс. 200 из них — в областном центре). При этом на балансе региона находится лишь восемь светофорных объектов, ещё чуть более 200 — на балансе муниципальных районов. Специалисты, которые могли бы обслуживать действующие и монтировать новые объекты, в районах нет. Создание новой региональной структуры «Центр организации дорожного движения», как считают региональные власти, могло бы упорядочить такую деятельность.

«Нужна серьезная областная структура — центр организации дорожного движения, который обеспечивал бы функционирование и развитие данной системы как на уровне области, так и на муниципальном уровне — в городском округе город Воронеж и в муниципальных районах области», — отметил председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

На встрече также обсуждалась ситуация вокруг городского ЦОДД: он находится в двойном подчинении — городского управления транспорта и управления дорожного хозяйства, на данный момент прорабатывается вопрос централизации всех его функций.