Воронеж, 15 августа 2019, 11:10 — REGNUM
Региональный центр организации дорожного движения предлагается создать в Воронежской области. Вопрос обсуждался на совещании в Воронежской облдуме 14 августа, сообщила пресс-службе регионального ЗС.
Как отмечалось на совещании, сегодня в Воронежской области установлено 435 светофорных объектов (257 — в Воронеже) и 72 тыс. 231 дорожных знаков (17 тыс. 200 из них — в областном центре). При этом на балансе региона находится лишь восемь светофорных объектов, ещё чуть более 200 — на балансе муниципальных районов. Специалисты, которые могли бы обслуживать действующие и монтировать новые объекты, в районах нет. Создание новой региональной структуры «Центр организации дорожного движения», как считают региональные власти, могло бы упорядочить такую деятельность.
На встрече также обсуждалась ситуация вокруг городского ЦОДД: он находится в двойном подчинении — городского управления транспорта и управления дорожного хозяйства, на данный момент прорабатывается вопрос централизации всех его функций.