Бишкек, , 11:09 — REGNUM

Председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев открыл обогатительную фабрику «Кичи-Чаарат» в Джалал-Абадской области республики. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В рамках рабочей поездки в регион глава правительства осмотрел производственные объекты на предприятии и ознакомился с технологическим процессом обогащения золотосодержащей руды.

Абылгазиев отметил, что инвестор вложил $220 млн в строительство золоторудного предприятия и создание инфраструктуры. Средней размер заработной платы на предприятии составляет 16−19 тыс. сомов ($229-$272).

Отметим, ЗАО «Кичи-Чаарат», которая входит в China National Gold Group Corp, создано в 2008 году и расположено в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области Киргизии.

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